لأول مرة.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ 400 ألف

2020/10/17 | 21:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

زادت حالات الإصابة بكورونا في العالم بأكثر من 400 ألف للمرة الأولى في زيادة قياسية ليوم واحد بينما تفرض أوربا قيوداً جديدة للحدّ من تفشي المرض.

وباتت أوربا، التي نجحت في الحد من موجة الإصابات الأولى، بؤرة جديدة لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة وسجلت 140 ألف حالة في المتوسط يوميا خلال الأيام السبعة الماضية".

وتسجل أوربا كمنطقة حالات يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة".

ومن بين كل 100 إصابة حول العالم، كانت هناك 34 إصابة من دول أوربية، وتسجل حاليا مليون إصابة جديدة كل 9 أيام تقريبا وقد سجلت ما يربو على 6.3 مليون حالة منذ بدء الجائحة".

وتمثل الدول الأوربية الكبرى، المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا وهولندا وإسبانيا، حوالي نصف الحالات الجديدة في أوربا في الأسبوع المنتهي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، وفقا لإحصاء "رويترز".

وسجلت فرنسا أعلى معدل إصابة في سبعة أيام في أوربا إذ رصدت 19425 إصابة في اليوم تليها المملكة المتحدة وروسيا وإسبانيا وهولندا من الدول الأوربية الأكثر تضررا".

وتقوم بعض الدول الأوربية بإغلاق المدارس وإلغاء العمليات الجراحية الاختيارية وبالاستعانة بطلاب الطب لمواجهة عودة تفشي الوباء".

وتمثل أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر تضررا بحوالي 27 % من إجمالي إصابات "كوفيد-19" تليها آسيا وأمريكا الشمالية وأوربا".

وفي الولايات المتحدة، صاحبة أكبر عدد إجمالي للحالات والوفيات في العالم، ترتفع الإصابات الجديدة إلى جانب زيادة أعداد المرضى في المستشفيات منذ أوائل أيلول/ سبتمبر".

المصدر: رويترز

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