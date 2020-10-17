ريال مدريد حامل اللقب يخسر على ملعبه أمام قادش الصاعد حديثًا بالليغا

2020/10/17 | 21:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – سقط ريال مدريد حامل لقب الليجا، في أول خسارة له هذا الموسم، بهدف دون رد، خلال مواجهة قادش اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة، في معقله “ألفريدو دي ستيفانو”.وسجل هدف المباراة الوحيد لقادش أنتوني لوزانو في الدقيقة 16.وبهذا الانتصار يرفع قادش رصيده إلى 10 نقاط في وصافة جدول الترتيب، […]

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