الزيدان: جريمة “الفرحاتية” لن تمر مرور الكرام ولن نساوم على الدماء

2020/10/17 | 21:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس كتلة تحالف القوى البرلمانية فلاح الزيدان، اليوم السبت، ان جريمة الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين، لن تمر مرور الكرام ولن نساوم على الدماء.

وقال الزيدان في تغريدة على منصة تويتر، “لن نصبح مشروع قتل دائم من قبل المليشيات الطائفية ولن نقبل بذلك وسندافع عن أنفسنا ما لم يتخذ القائد العام للقوات المسلحة اجراءاً حازماً وفورياً بإخراج هذه المليشيات من محافظاتنا وسنتخذ كل المسارات الدستورية الضامنة لحقوقنا”.





واكد الزيدان، ان “جريمة الفرحاتية لن تمر مرور الكرام ولن نساوم على الدماء”.

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