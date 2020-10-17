الرافدين يعلن المباشرة في صرف رواتب المعين المتفرغ

2020/10/17 | 21:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن المباشرة في صرف رواتب المعين المتفرغ.

وقال المصرف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مصرف الرافدين باشر في صرف رواتب المعين المتفرغ”.

واوضح، ان “الصرف سيتم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني”.

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