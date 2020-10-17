هجوم قطع رأس المدرس في باريس.. روسيا تكشف هوية الجاني

2020/10/17 | 21:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السفارة الروسية في باريس، السبت، هوية المهاجم الذي أقدم على قطع رأس مدرس قرب معهد في الضاحية الغربية لباريس الجمعة.

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