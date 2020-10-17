2020/10/17 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – قدم نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي الطلبة محمد طالب الهاشمي، استقالته من منصبه في الهيئة الادارية لاسباب شخصية.وذكر النادي في بيان ان “الهاشمي تقدم بالشكر الجزيل لكل من سانده من اعضاء الادارة والاعلام والجماهير الرياضية وتمنى التوفيق والنجاح للنادي في الدوري القادم”.واضاف ان “رئيس الهيئة الادارية للنادي علاء كاظم، اعلن موافقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد الهاشمي يقدم استقالته من الهيئة الادارية لنادي الطلبة والادارة توافق عليها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد الهاشمي يقدم استقالته من الهيئة الادارية لنادي الطلبة والادارة توافق عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).