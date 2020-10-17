ريال مدريد يسقط أمام قادش على أرضه بهدف وحيد ضمن منافسات الدوري الاسباني

2020/10/17 | 21:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} سقط ريال مدريد أمام قادش على أرضه بهدف وحيد ضمن منافسات الدوري الاسباني

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