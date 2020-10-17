2020/10/17 | 21:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين اتفقت، قبل أسبوع، حكومتي العراقية الاتحادية والكردستانية على إعادة الإستقرار والملف الأمني وعدة جوانب أخرى في قضاء شنگال غرب محافظة نينوى ولتكون البداية لعودة النازحين من المخيمات إلى مناطق سكنهم الأصلية بعد ست سنوات من النزوح.جهات عدة من الأحزاب السياسية والقوات العسكرية تتواجد الآن في المنطقة ولكل منها رأي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاقية شنكال، مصير مجهول وسط انقسام الأهالي والاحزاب الايزيدية بين معارضين ومؤيدين) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاقية شنكال، مصير مجهول وسط انقسام الأهالي والاحزاب الايزيدية بين معارضين ومؤيدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).