2020/10/17 | 22:07 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح يعلق على حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني

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