ميلان يقتنص فوزاً ثميناً من إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

2020/10/17 | 22:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

اقتنص ميلان فوزاً ثميناً على حساب نظيره إنتر ميلان، بهدفين اثنين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما بملعب جوزيبي مياتزا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وأحرز زلاتان إبراهيموفيتش هدفي ميلان بالدقائق 13 و16، فيما سجل روميلو لوكاكو هدف الإنتر الوحيد بالدقيقة 29".

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد إنتر عند 7 نقاط بالمركز السادس".

وحصل زلاتان على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل المنطقة من كولاروف، سددها إبرا وتصدى لها الحارس هاندانوفيتش، قبل أن يتابعها زلاتان مجددا في الشباك بالدقيقة 13".

وضاعف إبرا النتيجة لميلان بالدقيقة 16، بعد مجهود مميز من رافائيل لياو الذي مر من ستيفان دي فري مدافع الإنتر، ومرر كرة عرضية إلى زلاتان في الناحية الأخرى، ليضع الكرة في الشباك".

وتمكن لوكاكو من تقليص النتيجة عند الدقيقة 29، بعد كرة استلمها بيريسيتش في الناحية اليسرى ليمررها داخل المنطقة وتمر من أمام جميع اللاعبين لتصل إلى لوكاكو الذي سدد الكرة في الشباك".

المصدر : ارم نيوز

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