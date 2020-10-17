أرمينيا وأذربيجان تتفقان على هدنة إنسانية

2020/10/17 | 22:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفقت أرمينيا وأذربيجان، اليوم السبت، على هدنة إنسانية جديدة في ناغوني قره باغ، تبدأ منتصف هذه الليلة.

وقال السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية ناغورني قره باغ المعترف بها من طرف واحد، فهرام بوغوسيان، إنه من الساعة 00:00 يوم 18 أكتوبر، ستدخل الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والتي وافقت عليها سلطات أرمينيا وأذربيجان، بحسب “سبوتنك”.

كما ذكرت وزارة الخارجية الأرمنية، في بيان: “اتفقت جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان على هدنة إنسانية اعتبارا من الساعة 00:00 من يوم 18 أكتوبر بالتوقيت المحلي”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه تطبيقا للبيان المشترك الصادر يوم 1 أكتوبر عن رؤساء روسيا، فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة، دونالد ترامب، وفرنسا، إيمانويل ماكرون، وبيان رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الصادر يوم 5 أكتوبر، وبيان موسكو يوم 10 أكتوبر.

كما أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا مماثلا أكدت فيه التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من الليل.

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