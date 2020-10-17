تأكيداً لانفراد “المعلومة”…. الهاشمي خارج اسوار الانيق

2020/10/17 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

قدم نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي الطلبة محمد طالب الهاشمي، استقالته من منصبه في الهيئة الادارية لاسباب شخصية.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الهاشمي تقدم بالشكر الجزيل لكل من سانده من اعضاء الادارة والاعلام والجماهير الرياضية وتمنى التوفيق والنجاح للنادي في الدوري القادم”.

واضاف ان “رئيس الهيئة الادارية للنادي علاء كاظم، اعلن موافقة الادارة على الاستقالة وتقديم الشكر للهاشمي على كل ما حاول تقديمه خدمة للنادي في السنوات السابقة”.

ونشرت وكالة/ المعلومة/ صباح اليوم، عن خروج الهاشمي من النادي في حملة اصلاحات واسعة.



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