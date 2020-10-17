ميلان يقهر انتر في ديربي الغضب بالكالتشيو الايطالي

2020/10/17 | 22:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

حقق ميلان فوزًا صعبًا على غريمه الإنتر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

أحرز زلاتان إبراهيموفيتش هدفي ميلان بالدقائق 13 و16، فيما سجل روميلو لوكاكو هدف الإنتر الوحيد بالدقيقة 29.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد إنتر عند 7 نقاط بالمركز السادس.



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