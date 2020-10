الهاشمي يقدم استقالته و ادارة الطلبة توافق عليها

2020/10/17 | 22:16 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الاعلامي لنادي الطلبة الرياضي قدم نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي الطلبة محمد طالب الهاشمي استقالته من منصبه في الهيئة الادارية لاسباب شخصية ، وتقدم الهاشمي بالشكر الجزيل لكل من سانده من اعضاء الادارة والاعلام والجماهير الرياضية وتمنى التوفيق والنجاح للنادي في الدوري القادم ، واعلن رئيس الهيئة الادارية للنادي علاء كاظم موافقة الادارة على

