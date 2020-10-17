بالفيديو.. لحظة إطلاق النار على قاطع رأس المدرس الفرنسي

2020/10/17 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو على متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قتل قاتل مدرس التاريخ الفرنسي، صامويل باتي الذي عرض على تلاميذه رسوما للنبي محمد في إطار درس عن حرية التعبير.

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