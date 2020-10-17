متى ستعود الحياة إلى ما قبل كورونا؟

2020/10/17 | 22:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في ظل شعور الناس بالحنين الكبير إلى حياتهم العادية في السابق، أي فترة ما قبل وباء كورونا، ويبقى التفكير في تحديد تاريخ تقريبي أو دقيق لزوال هذه الجائحة يشوبه الكثير من التضارب.

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