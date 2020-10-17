فرنسا تعلن حصيلة قياسية بـأكثر من 32 الف اصابة بكورونا

2020/10/17 | 22:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، عن تسجيلها أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى ارتفاع يومي للحالات في البلاد منذ بدء التفشي.

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