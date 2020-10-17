الانبار تطفو على بحيرة من الغاز والنفط في المناطق الغربية

2020/10/17 | 22:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، السبت، ان المناطق الغربية تطفو على بحيرة من الغاز والنفط الغير مستكشف منذ عقود من الزمن .

وقال الطرموز لـ/ المعلومة/ ان ” مناطق صحراء قضاء الرطبة ومناطق اخرى من مدن الانبار الغربية تطفوا على بحيرة من الغاز والنفط الخام الغير مستكشف منذ عقود بالتزامن مع قرب اول عمليات التنقيب والاستكشاف من قبل شركة الاستكشافات النفطية”.

واضاف ان “مناطق الانبار الغربية وبحسب خبراء تحوي على خزين كبير من الغاز والنفط الخام يعادل ما تمتلكه دول الخليج”.

وبين ان هناك عمليات تكتم وعدم الخوض في هذه المواضيع من قبل الجهات المعنية خشية خلق حالة من الاطماع قد تؤثر على الوضع الامني”، لافتا الى ان “فرق الاستكشافات النفطية ستقوم بعمليات تنقيب عن الغاز والنفط في المناطق الغربية وتستغرق اعمال الشركة فترة طويلة ، موضحا ان” المناطق الغربية غنية ايضا بالمعادن والفوسفات “.



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