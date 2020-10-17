2020/10/17 | 22:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام المركز الثقافي الازرق في قضاء سوران بمحافظة اربيل ندوة شعرية للشاعر فريدون سامان.

وتحدث الشاعر خلال الندوة التي اقيم يوم الجمعة 16/10/2020، عن تجربته الشعرية، متطرقا الى واقع الشعر الكوردي.



كما ألقى الشاعر مجموعة قصائد من ديوانه.

وفي ختام الندوة طرح الحاضرون وبينهم عدد من الاكاديميين والادباء والمثقفين، اسئلة على الشاعر الذي قام بدوره بالرد عليها.

PUKmedia / زيد محمود / اربيل ‌

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