الزراعة العراقية: إجراءات لسد احتياج البلاد من محصول الطماطم

2020/10/17 | 22:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت محمد كريم الخفاجي، وزير الزراعة العراقي، عن اتخاذ إجراءات لسد احتياج البلاد من محصول الطماطم في المستقبل القريب لاستمرارية الاكتفاء الذاتي.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم …

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