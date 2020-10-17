في حادث نادر.. مصرع امرأة بساحة وسط اربيل

2020/10/17 | 22:34 - المصدر: NRT عربية

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منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت مديرية مرور محافظة اربيل في اقليم كوردستان، السبت، أن امرأة فقدت حياتها بحادث دهس "سيارة شحن" في ساحة وبارك سامي عبدالرحمن وسط اربيل .

وكتب المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واطلعت عليه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (17 تشرين الاول 2020)، أن الحادث حصل مساء اليوم في بارك سامي عبدالرحمن عندما اصطدمت سيارة شحن من التي يؤجرها الناس للتجوال، بامرأة، مضيفا انه للاسف أن الحادث أدى إلى مصرع المرأة.

وأشار البيان إلى أن سائق سيارة الشحن كان فتى في 12 سنة من العمر.

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