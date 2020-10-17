انتاج “عسل التمر” ينخفض الى ادنى نسبة بعد 2003 في ديالى

2020/10/17 | 22:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد الاتجاد المحلي للجميعات الفلاحية في ديالى، السبت، بات انتاج عسل التمر انخفض الى ادنى نسبة بعد 2003 رغم تسجيل قفزة نوعية بانتاج التمور

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” انتاج عسل التمر في اشارة منه الى الدبس شهد انخفاض بنسبة 80% خلال الموسم الحالي وربما اكثر وهو ادنى انخفاض يسجل بغد 2003 لافتا الى ان السبب هو اغراق الاسواق بالدبس المستورد”.

واضاف، ان “انخفاض عسل التمر يقابله قفزة نوعية في ارتفاع انتاج التمور في ديالى والتي بلغت 30% مؤكدا ضرورة اعادة احياء الصناعات التحويلية للاستفادة من الفائض في المحاصيل الزراعية من التمور والطمامة في مواسم الانتاج من اجل تحويلها الى صناعات اخرى داعمة للاسواق”.

واشار الى ان” عسل التمر كان مصدر رزق للكثير من الاسرفي مناطق الارياف لكن الوضع تغير بسبب الاستيراد وانخفاض معدلات انتاج التمور في السنوات الماضية وحان الوقت لاحياء صناعة تشكل اطار اقتصادي ويمكن ان يصدر منه الفائض للخارج”.،انتهى 25 ف

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