و يستمر الارتجاج - عائشة التاج

2020/10/17 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عائشة_التاج ويستمر الضجيج و الارتجاج ...العتمة تلف المكان وحدها عين الله ترسل بريقها السرمديمن بين السحب الكثيفة فهل يبزغ النور من بين السياجات !؟لك الله يا وطن اليتم المركبنبض الثكالى في اطفالهن يمزق أوتار القلب انين الكبرياء المسحولة فوق أراضي الغير جرح الأنوثة في أسواق النخاسة حروب الأمعاء الخاوية وطن في المزاد العلني تتقاذفه أيادي الخراب أيها الجرح الغائر ......





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