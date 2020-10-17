سيلينا 1992(جان كلود بريسو):رحلة صوفية - بلال سمير الصدّر

2020/10/17 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر للتو قد مات فرعون ووضعت هيئته الخالدة في الهرم الكبير...هناك يستريح...يستقبل بظهره جهة الغرب وفي العالم السفبلي مستقبلا الشرق،مستعد كما ان اوزيروس الآن يولد مجددا.في مطلع فجر كل يوم وبمشيئته يركب على متن السفينة اله الشمس ويبحر ما بين النجوم...هذه القطع الخالدة من الذهب مشتعلة في السماء...تتقدم هذه الاستهلالية الفيلم،مع خلفية صورية للعالم الفرعوني القديم....والأمر الذي يدفعنا الى التسا ......





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