2020/10/17 | 22:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح لإعداد المعجنات بطريقة صحية في المنزل.

وقالت أخصائية التغذية ماريال منصور إن المعجنات تحتوي على كمية عالية من الدهون والسكريات والملح، وتعتبر من الممنوعات في حال الإصابة بأمراض السكري وارتفاع الضغط والدهون في الدم والكلى والكبد، وخلال اتباع حمية غذائية، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وأوضحت أن مكونات المعجنات تتضمن المواد التالية: الطحين، الزيوت المختلفة، الزبدة، السمنة، الحليب، الملح، السكر وبعض المواد الغنية بالسعرات الحرارية كالشوكولاتة والقشدة وغيرها.

وفيما يلي 8 نصائح قدمتها ماريال منصور لإعداد المعجنات بشكل صحي:

1- استعمال طحين القمح الكامل أو الأسمر بدلا من الطحين الأبيض.

2- استبدال الزيت بالزبدة والسمن (مع تقليل الكمية المستعملة) واللبن التخفيف من استعمال الملح.

3- تجنب زيادة السكر.

4- تجنب شراء المعجنات الجاهزة وتحضيرها في المنزل.

5- تحضير حشوة للعجينة بمكونات قليلة الدهون والسكر والملح.

6- خبز العجينة بالفرن وتفادي قليها بالزيت أو تغطيتها بالزبدة أو السمنة.

7- إضافة الخضار الطازج عند تناول المعجنات.

8- تجنب زيادة مكونات غنية بالسعرات الحرارية كالمايونيز والكاتشب والصلصات الجاهزة والشوكولاتة.

المصدر: سبوتنيك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثمان نصائح لإعداد المعجنات في المنزل بطريقة صحية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثمان نصائح لإعداد المعجنات في المنزل بطريقة صحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).