إيران ترسل سفيراً جديداً إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين

2020/10/17 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – وصل سفير إيران الجديد لدى اليمن إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق ما أعلنت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية التي تدعم المتمرّدين في نزاعهم مع القوات الحكومية اليمنية.وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة لوكالة أنباء فارس أن “سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية فوق العادة ومطلق الصلاحية حسن ايرلو قد […]

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