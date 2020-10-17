اليونان تقيم

2020/10/17 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء أن ميتسوتاكيس "تعهّد زيارة المنطقة مجددا في أبريل حين من المتوقّع أن ينجز المشروع".

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