لجنة تحقيقية خاصة تتابع حادثة بلد

2020/10/17 | 22:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تولت لجنة تحقيقة مهامها بتابعة ملف حادثة الاغتيال في قضاء بلد في محافظة صلاح الدين.

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