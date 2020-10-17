الساري: الورقة البيضاء لن تطرح للتصويت على البرلمان

2020/10/17 | 22:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو اللجنة المالية النيابية، فالح الساري، ان الورقة البيضاء التي وصلت الى مجلس النواب الاسبوع الماضية سوف لن يتم طرحه للتصويت على مجلس النواب.

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