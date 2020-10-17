تركيا تسجل أكثر من 1700 إصابة بكورونا

2020/10/17 | 23:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بيانات وزارة الصحة التركية، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة، أن عدد الوفيات، بسبب مرض كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 71 حالة.

وقالت الوزارة، إنها سجلت في اليوم الذي سبقه في البلاد، 1812 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو الحد الأقصى منذ 8 مايو.

ومن جانبه قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في وقت سابق، إن وباء الفيروس التاجي، وصل في تركيا إلى ذروته الثانية.

وأضاف الوزير: "اليوم، تم تسجيل 1723 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وبلغ إجمالي المصابين بذلك - 345678.



وتوفي بسبب المرض 71 شخصا، وبات إجمالي الوفيات 9224 حالة.



وتم علاج 1401 مريضا اليوم، وبشكل إجمالي بلغ عدد المتعافين من المرض - 302499 ".

PUKmedia / عن روسيا اليوم ‌

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