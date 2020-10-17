2020/10/17 | 23:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

0 مشاهدة

المحافظ: لايوجد حرق للعلم العراقي في اربيل

ديجيتال ميديا ان ار تي

نفى محافظ أربيل فرست صوفي، السبت، صحة الانباء التي يروج لها في وسائل التواصل الاجتماعي عن حرق العلم العراقي في أربيل.

وقال صوفي في تصريح لوسائل اعلام كوردية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" (17 تشرين الاول 2020)، ان "هذا الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، على أنه حرق العلم العراقي في أربيل كرد فعل على حرق علم كوردستان في بغداد، لا أساس له من الصحة"، مشيرا إلى أن الفيديو يعود لعام 2017.

وتابع "نحن كإدارة محافظة أربيل واللجنة الأمنية في المحافظة أبلغنا جميع المؤسسات الأمنية بعدم السماح لأي أحد أو جهة، وتحت أي عنوان، بالقيام بحرق أي علم أو الإساءة للرموز والشعارات"، مشيرا إلى مثل ممارسات كهذه لا تنسجم مع ثقافة مجتمع كوردستان.

وقال إن الأجهزة الأمنية ستقطع الطريق أمام كل من يحاول أو يسعى للتأجيج، لا سيما وإن إقليم كوردستان يتحرك وفق الإجراءات القانونية ضد الفئات الخارجة عن القانون والتي أقدمت على حرق علم كوردستان ومقر فرع الحزب الديمقراطي في بغداد.

وحث محافظ أربيل جميع المواطنين على عدم الانجرار للقيام بعمل مشابه لما حصل في بغداد، مؤكدا أن أي خطوة في هذا الاتجاه "لن تجعلنا أفضل" من تلك الفئة.

وأعادت صفحات مجهولة على فيسبوك وتويتر نشر فيديوهات قديمة وزعمت أنها حديثة في محاولة للتأجيج في أعقاب إقدام أنصار الحشد الشعبي على حرق علم كوردستان ومقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة العراقية بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحافظ: لايوجد حرق للعلم العراقي في اربيل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحافظ: لايوجد حرق للعلم العراقي في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).