الكاظمي : لا عودة الى التناحر الطائفي او استعداء العراقي بعضهم لمآرب سياسية

2020/10/17 | 23:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، لا عودة الى التناحر الطائفي او استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية ، مبينا ” تجاوزنا تلك المرحلة معاً ولن نعود الى الوراء “.

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