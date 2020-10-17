الهيأة التطبيعية تحدد موعد وصول كاتانيتش الى أربيل

2020/10/17 | 23:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن موعد وصول مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتس وجهازه الفني الى اربيل .

وقال الناطق باسم الهيأة هشام محمد لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان مدرب منتخبنا الوطني سريتشكو كاتانيتش وجهازه الفني المساعد سيصلون الى اربيل يوم الجمعة المقبل ومنها الى بغداد لحضور افتتاح الدوري الممتاز .

وحددت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، في وقت سابق، الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لانطلاق الدوري الممتاز.

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