الكاظمي: لا عودة الى التناحر الطائفي او استعداء العراقي ضد العراقي

2020/10/17 | 23:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، انه لا عودة الى التناحر الطائفي او استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية.

وقال الكاظمي في تغريدة على منصة تويتر، انه “لا عودة الى التناحر الطائفي او استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية”، مبينا اننا “تجاوزنا تلك المرحلة معاً ولن نعود الى الوراء”.

واضاف، ان “جريمة بلد مرفوضة والاعتداء على مقر الديمقراطي الكردستاني مرفوض، واي اعتداء ضد العراقيين نواجهه باسم الدولة والشعب”، لافتا الى اننا “اعتقلنا بعض المرتكبين ونطارد آخرين لتحقيق العدالة“.

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