العمليات المشتركة ينفي حصول صامات بين القوات الامنية والحشد

2020/10/17 | 23:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بعداد

نفت قيادة العمليات المشتركة مساء السبت ، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن حصول صدامات بين القوات الامنية وقوة أخرى من الحشد الشعبي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، كما تنفي في الوقت ذاته الأنباء عن وجود استهداف بالصواريخ للمنطقة الخضراء ببغداد، كما نهيب بالجميع الإبتعاد عن نقل الشائعات ونشرها.

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