نصيحتان من فاوتشي لتجنب كورونا خلال الشتاء

2020/10/17 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصح كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة انتوني فاوتشي بفعل شيئين خلال فترة الشتاء لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد فيه عدة ولايات ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بالوباء.

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