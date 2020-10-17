الاعلام الامني توضح حقيقة اصطدام القوات الامنية باخرى من الحشد

2020/10/17 | 23:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اوضحت خلية الاعلام الامني، السبت، حقيقة حدوث اصطدامات بين القوات الامنية وقوات الحشد الشعبي.

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