الكاظمي يعلن اعتقال بعض مرتكبي جريمة بلد

2020/10/17 | 23:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، مساء السبت، اعتقال بعض المرتكبين في حادثة بلد.

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