عضو في ادارة الجوية يؤكد أن لاعقوبة على لاعب المنتخب بايش المتهم بالتوقيع لفريق شعبي

2020/10/17 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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ٔكد عضو الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية علي زغير اليوم السبت (17 تشرين الاول 2020) بأن اللاعب ابراهيم بايش لم تتخذ بحقه اي عقوبة من قبل الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة.

وأضاف زغير ممثل نادي القوة الجوية في اتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) :" تم الاتصال بعضو الهيئة التطبيعية السيد اسعد لازم وشرح له تفاصيل الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اللاعب ابراهيم بايش" ، مؤكدا أن:" لازم تفهم الموضوع بشكل طبيعي وسيتم تنبيه اللاعب بشكل رسمي دون اي عقوبة تتخذ بحقه كونها حدثت قبل ثلاثة أشهر بعد الغاء الدوري من أجل الحفاظ على لياقته البدنية".

وكان مصدر قد أشار اليوم السبت لـ (بغداد اليوم)على ان:" اللهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة قد إستدعت لاعب منتخب العراق بكرة القدم ابراهيم بايش للتحقيق معه بشأن صورة انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيها بايش وهو يقوم بالتوقيع لفريق شعبي".

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