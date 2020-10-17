العمليات المشتركة تنفي حصول صدامات بين القوات الامنية والحشد في محافظة صلاح الدين

2020/10/17 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الديننفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، حدوث صدامات بين القوات الأمنية والحشد الشعبي في قضاء بلد.وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة العمليات المشتركة تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن حصول صدامات بين القوات الامنية وقوة أخرى من الحشد الشعبي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين".واضافت: "كما تنفي في الوقت ذاته الأنباء عن وجود استهداف بالصواريخ للمنطقة الخضراء ببغداد"، داعية "الجميع الى الإبتعاد عن نقل الشائعات ونشرها".

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