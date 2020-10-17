وزارة البيشمركة تكشف عن مهام المراكز المشتركة بين قواتها والجيش العراقي

2020/10/17 | 23:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، السبت، عن مهام المراكز المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، مشيرة إلى أن أهم هذه الأهداف سيكون حول تبادل المطلوبين بين بغداد وأربيل.

وقال الأمين العام للوزارة، الفريق جبار ياور لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" (17 تشرين الاول 2020) إن "الهدف من إنشاء المراكز المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي هو تنسيق العمل العسكري بين الطرفين حيث كان لكل جانب عمليات عسكرية منفصلة ودون تنسيق مشترك".

ولفت إلى أن "مهام المراكز المشتركة هو تنظيم العمل العسكري وتبادل المعلومات الاستخبارية بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي حول تحركات إرهابيي داعش والتي ازدادت في مناطق ديالى وطوزخورماتو وكركوك ومخمور وقرجوغ وبعض مناطق الموصل"، مبينا أن "المهام تضمنت تنظيم العمل المشترك ما بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الاتحادية وقيادة العمليات المشتركة وتنظيم مرور قوات البيشمركة وقوات الجيش في النقاط والسيطرات الأمنية في تلك المناطق".

وأضاف، أن "أهم أهداف هذه المراكز هو تبادل المطلوبين بين الإقليم والمركز، حيث إن المطلوبين للمحاكم الاتحادية والمتواجدين بالإقليم سيتم تسليمهم وكذلك المطلوبين للإقليم والمتواجدين خارجه حيث يمكن من خلال تلك المراكز جلبهم إلى المحاكم في إقليم كردستان".

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