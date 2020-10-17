يونامي: العنف والترهيب ليس حلا.. العراق بحاجة الحوار

2020/10/17 | 23:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دانت الامم المتحدة، السبت، حرق علم اقليم كوردستان في العاصمة بغداد، داعية الى الحوار لمعالجة المشاكل.

وقالت المنظمة في بيان لها تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه (17 تشرين الاول 2020)، "‏نعرب عن قلقنا البالغ إزاء حرق علم إقليم كردستان والاعتداء على مكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد اليوم".





وشددت المنظمة الاممية، "يجب إدانة أعمال العنف والترهيب (وهي ليست حلا للخلاف أبدا!)"، مشيرة الى أن "العراق يحتاج إلى الوحدة والاستقرار والحوار لمعالجة مشاكله العديدة".

واقتحم العشرات من أنصار الحشد الشعبي، صباح اليوم السبت 17 تشرين الثاني2020، مقر الديمقراطي الكوردستاني، وهو الفرع الخامس للحزب وأضرموا النيران فيه احتجاجا على تصريحات لعضو مكتبه السياسي هوشيار زيباري، اعتبروها "مسيئة" للحشد.

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