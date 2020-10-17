العبودي: ندعو لتحقيق جنائي لمعرفة الجناة في حادثة بلد والإقتصاص من المجرمين

2020/10/17 | 23:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي أنه ليس من الصدفة أن يقوم الإرهابيون الدواعش بالاعتداء الآثم على الحشد الشعبي ومن ثم خطف مواطنين عزّل وإعدامهم.

العبودي قال في تغريدة له “” في الوقت الذي نعزي فيه أهلنا بسقوط الشهداء ندعو لتحقيق جنائيّ لإثبات هوية المجرمين والاقتصاص منهم ، مضيفاً وندعو السياسييين إلى عدم استغلال الجريمة في مكاسب سياسية فهي مدانة من الجميع.

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