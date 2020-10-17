العمليات المشتركة تنفي حصول صدامات بين القوات الامنية والحشد الشعبي في بلد

2020/10/17 | 23:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، حصول صدامات بين القوات الامنية وقوة أخرى من الحشد الشعبي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تنفي قيادة العمليات المشتركة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن حصول صدامات بين القوات الامنية وقوة أخرى من الحشد الشعبي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين”.

واضاف، “كما تنفي في الوقت ذاته الأنباء عن وجود استهداف بالصواريخ للمنطقة الخضراء ببغداد”، داعية الى “الإبتعاد عن نقل الشائعات ونشرها”.

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