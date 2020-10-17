العصائب عن مجزرة الفرحاتية: توقفوا عن خلط الأوراق.. نقاط الحشد تتعرض إلى هجوم

2020/10/17 | 23:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، السبت، الى التوقف عن خلط الأوراق، لافتا الى ان نقاط الحشد تتعرض لاعتداءات ولا زالت دماءه تروي ارض العراق.



وقال فيحان في تدوينة تابعها "ناس" (17 تشرين الاول 2020)، ان "الحوادث التي حدثت في منطقة الفرحاتية ضمن قاطع بلد وما نتج عنها من استشهاد واصابة ثلاثة من منتسبي لواء 41 الحشد الشعبي واعدام مجموعة من المواطنين الابرياء من اهالي المنطقة ومن ضمنهم منتسبين بالحشد الشعبي تدعونا كقوى وشخصيات سياسية الى الابتعاد عن محاولة خلط الاوراق واستغلال دماء الأبرياء لاغراض سياسية وانتخابية".

واضاف "اننا ندعو الى اجراء تحقيق مهني لكشف الملابسات واظهار الحقائق للراي العام وقطع طريق اذكاء الفتنة".

وتابع "الان تتعرض نقاط الحشد الشعبي الى اعتداءات ولا زالت دماءه تروي ارض العراق".

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