المذيعة سازديل الملقبة بـ”كيم كارداشيان العرب” تفجر مفاجأة بعد طردها من الكويت

2020/10/17 | 23:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الإعلامية اللبنانية “سازديل” المقيمة فى الكويت ، مؤشر البحث جوجل ، خلال الساعات الماضية ، بعدما أصدرت السلطات الكويتية حكماً بإبعادها من البلاد، بالرغم من إقامتها بها منذ 10 سنوات، وعملها فى وسائل إعلام كويتية.وذلك بعد نشرها العديد من الصور الفاضحة وإعلانات مُخالفة للآداب والأخلاق العامة عبر حساباتها الشخصية على […]

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