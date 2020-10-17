المجلس الروحاني الايزيدي في جورجيا: التسابق على منصب بابا شيخ الايزيدية بالشكل العلني والإعلامي امر غير لائق

2020/10/17 | 23:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تبليسي أصدر المجلس الروحاني الايزيدي في جورجيا اليوم 2020/10/17 بيانا حول طريقة اختيار وترشيح بابا شيخ الايزيدية، وحسب ما ذكره المجلس في البيان ان السبب في اصدار البيان هو قيام بعض الاشخاص بالترشيح العلني لمنصب بابا شيخ وجهات اخرى تقوم باختيار اشخاص اخرين دون اتباع الطريقة الدستورية والشرعية حسب العادات والدين الايزيدي.

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