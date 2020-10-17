2020/10/17 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، إن العالم المنقسم قد فشل بالارتقاء إلى مستوى التحدي الذي شكله تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، وحذر مشددا على أنه كان من الضروري اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع الملايين من الناس من السقوط في دائرة الفقر والجوع، وفقا لما نقلت رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمين العام للأمم المتحدة: كان بالإمكان فعل المزيد بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمين العام للأمم المتحدة: كان بالإمكان فعل المزيد بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).