يوفنتوس بدون كرستيانو رونالدو يتعادل مع كروتوني

2020/10/17 | 23:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – تعادل يوفنتوس مع مضيفه كروتوني، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بملعب إيزيو سكيدا، بمنافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.أحرز سيمون نوانكو الهدف الأول لكروتوني من ركلة جزاء، فيما سجل ألفارو موراتا هدف التعادل ليوفنتوس بالدقيقة 21.وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الرابع، بينما حقق […]

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