خيتافي يتفوق على برشلونة بهدف نظيف في تعثر جديد للبلوجرانا

2020/10/18 | 00:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – حقق خيتافي انتصارًا هاما على برشلونة، مساء اليوم السبت، بهدف دون رد، خلال مواجهة الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة من الليجا.وسجل هدف خيتافي الوحيد في المباراة خايمي ماتا من ركلة جزاء في الدقيقة 56، ليُكبد البارسا أول خسارة هذا الموسم.وبهذا الانتصار يرفع خيتافي رصيده إلى 10 نقاط في وصافة جدول […]

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